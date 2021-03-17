الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الزراعة والغابات التركي والوفد المرافق له (فيديو)

باكو، 17 مارس / آذار، (أذرتاج)

التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في 17 مارس وزير الزراعة والغابات لجمهورية تركيا بكير باكديميرلي والوفد المرافق له.

افادت وكالة أذرتاج ان الوزير بكير باكديميرلي نقل تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى رئيس الدولة.

وشكر الرئيس إلهام علييف الرئيس التركي على تحياته وطلب منه نقل تحياته إلى الرئيس التركي.

تحدث الجانبان خلال الاجتماع عن تطوير العلاقات الودية والأخوية بين أذربيجان وتركيا بنجاح في جميع المجالات وأعربا عن ثقتهما في زيادة توسيع التعاون في مجال الزراعة.

وتبادل الطرفان خلال المحادثة وجهات النظر حول آفاق التعاون.

تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16159808844812142517.mp4