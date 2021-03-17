باكو، 17 مارس / آذار، (أذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم وزير الخارجية والشؤون الأوروبية لسلوفاكيا إيفان كوروك والوفد المرافق له. افادت وكالة اذرتاج ان وزير الخارجية والشؤون الأوروبية لسلوفاكيا أشار إلى أنه زار باكو آخر مرة منذ حوالي 20 عاما مؤكدا أنه تأثر بشدة بعمليات التنمية التي شهدها في عاصمتنا خلال زيارته. ناقش الطرفان خلال اللقاء القضايا المتعلقة بالعلاقات السياسية والتعاون الاقتصادي وتوسيع العلاقات التجارية وتطويرها وإزالة الألغام وسلامة أراضي الدول وسيادتها وسيادة مبادئ حرمة الحدود في العلاقات بين الدول. تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو: https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16159741506508550228.mp4

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الخارجية والشؤون الأوروبية لسلوفاكيا (فيديو)

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