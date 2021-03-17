  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    رئيس الوزراء يلتقي بوزير الزراعة والغابات التركي

    ١٧.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:٢٣]

    باكو، 17 مارس، أذرتاج

    التقى رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف 17 مارس اليوم بوزير الزراعة والغابات التركي بكر باك دمير مع الوفد المرافق له.

    أفادت أذرتاج عن بيان مجلس الوزراء أن الطرفين بحثا في اللقاء مسائل تبادل التجارب والخبرات في مجالات زراعة النباتات وتربية المواشي والتأمين الزراعي والتعليم الزراعي وادارة المياه وحماية البيئة وتنميتها والطاقة الخضراء واعادة بناء وتأهيل الاراضي المحررة من وطأة احتلال أرمينيا.

     

     

    AZERTAG.AZ :رئيس الوزراء يلتقي بوزير الزراعة والغابات التركي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٦.٠٣.٢٠٢١ [١٦:٠٩]
    إدراج مقاطع فيديو عن مقاطعة أغدام على بوابة BCI الدولية للصحافة
    ١٦.٠٣.٢٠٢١ [١٦:٠٣]
    الرئيس إلهام علييف: ستكون لعملية هادروت مكانة خاصة في العلوم العسكرية العالمية
    ١٦.٠٣.٢٠٢١ [١٦:٠٣]
    الرئيس: تحرير هادروت كان حدثاً ذا أهمية خاصة لمواصلة عملياتنا العسكرية
    ١٦.٠٣.٢٠٢١ [١٠:٠٠]
    انعقاد مؤتمر افتراضي في موضوع الجمارك بين "جوام" واليابان
    رئيس الوزراء يلتقي بوزير الزراعة والغابات التركي