رئيس الوزراء يلتقي بوزير الزراعة والغابات التركي
AzerTAg.az
١٧.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:٢٣]
باكو، 17 مارس، أذرتاج
التقى رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف 17 مارس اليوم بوزير الزراعة والغابات التركي بكر باك دمير مع الوفد المرافق له.
أفادت أذرتاج عن بيان مجلس الوزراء أن الطرفين بحثا في اللقاء مسائل تبادل التجارب والخبرات في مجالات زراعة النباتات وتربية المواشي والتأمين الزراعي والتعليم الزراعي وادارة المياه وحماية البيئة وتنميتها والطاقة الخضراء واعادة بناء وتأهيل الاراضي المحررة من وطأة احتلال أرمينيا.
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