إعلان أسماء بلدان التعاون الاسلامي التي تجري معظم العمليات التجارية مع أذربيجان

باكو، 17 مارس / آذار، (أذرتاج)

صدرت أذربيجان معظم منتجاتها إلى تركيا بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الفترة ما بين شهري يناير – فبراير من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الأذربيجانية أن تركيا وإيران وماليزيا في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المستوردة المنتجات الأذربيجانية.

وشكلت العمليات التجارية مع تركيا 238 مليون و482 ألف دولار ومع إيران 63 مليونا و486 ألف دولار ومع ماليزيا 13 مليون و239 ألف دولار.

وزاد حجم التبادل التجاري مع البلدان الثلاثة مقارنة بالشهر نفسه في عام 2020.