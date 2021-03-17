بحث آفاق التعاون العسكري التقني بين أذربيجان وبيلاروس

باكو، 17 مارس / آذار، (أذرتاج)

التقى وزير الانتاج الحربي الاذربيجاني مدد قولويف اليوم مع سفير بيلاروس في أذربيجان أندري رافكوف.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الإنتاج الحربي الأذربيجانية ان الوزير هنأ السفير بمناسبة تعيينه سفيرا لدى أذربيجان معربا عن ثقته في أنه سيسهم في زيادة تعزيز العلاقات بين البلدين. وأشار مدد قولييف إلى وجود احترام وثقة متبادلين بين أذربيجان وبيلاروسيا وفضلا عن المستوى العالي من التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية التي أسسها القائد العظيم حيدر علييف.

وكما أعرب الوزير عن ثقته في أن التعاون الثنائي القائم على الصداقة المخلصة والثقة المتبادلة بين رئيسي الدولتين سيكون مثمرا للتنمية المستقبلية ليس فقط للبلدين وبل للمنطقة ككل أيضا.

ثم ناقش الطرفان الوضع الحالي للعلاقات في المجال العسكري التقني بين أذربيجان وبيلاروس وآفاق التعاون المستقبلي.

أبلغ الوزير مدد قولويف السفير أن وزارة الإنتاج الحربي الأذربيجانية تأسست في عام 2005 بمبادرة من الرئيس إلهام علييف من أجل الحفاظ على مستوى عال من الاستعداد القتالي لقواتنا المسلحة. وتحدث الوزير عن الانتصار الكبير لأذربيجان في الحرب الوطنية التي دامت 44 يوما وأبلغ الضيف عن الأضرار التي سببتها هجمات الجيش الأرمني.

وشكر السفير على اللقاء الودي وقال إنه لن يدخر جهدا لتطوير العلاقات بين أذربيجان وبيلاروس خلال نشاطه الدبلوماسي.

كما ناقش الطرفان سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.