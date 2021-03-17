باكو، 17 مارس، أذرتاج جرى 17 مارس لقاء بين وزير التعليم امين امر الله يف وسفير روسيا في باكو ميخائل بوتشارنيكوف. أفادت أذرتاج عن بيان الوزارة أن اللقاء ارتكز على بحث الوضع الراهن للعلاقات في مجال التعليم بين أذربيجان وروسيا وآفاق التعاون.

AZERTAG.AZ : بحث آفاق التعاون بين وزارة التعليم والمؤسسات التعليمية الروسية

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