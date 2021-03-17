  • الرئيسية
    • / علم وتعليم

    علم وتعليم


    بحث آفاق التعاون بين وزارة التعليم والمؤسسات التعليمية الروسية

    ١٧.٠٣.٢٠٢١ [٢٣:٢٣]

    باكو، 17 مارس، أذرتاج

    جرى 17 مارس لقاء بين وزير التعليم امين امر الله يف وسفير روسيا في باكو ميخائل بوتشارنيكوف.

    أفادت أذرتاج عن بيان الوزارة أن اللقاء ارتكز على بحث الوضع الراهن للعلاقات في مجال التعليم بين أذربيجان وروسيا وآفاق التعاون.

    AZERTAG.AZ :بحث آفاق التعاون بين وزارة التعليم والمؤسسات التعليمية الروسية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٨.٠٣.٢٠٢١ [٠٠:١٥‎]
    3 مدارس أخرى في العاصمة تنتقل الى التعليم عن بعد
    ١٥‎.٠٣.٢٠٢١ [٢١:٣٩]
    صدور الطبعة الثانية من دراسة "نظامي والتاريخ"
    ١٥‎.٠٣.٢٠٢١ [٢١:١٩]
    3 مدارس في العاصمة تنتقل الى التعليم عن بعد
    ١٢.٠٣.٢٠٢١ [٢٢:٤٣]
    صدور كتاب "قصر الخورنق: التاريخ والحقيقة الفنية"
    بحث آفاق التعاون بين وزارة التعليم والمؤسسات التعليمية الروسية بحث آفاق التعاون بين وزارة التعليم والمؤسسات التعليمية الروسية