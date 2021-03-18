باكو، 17 مارس، أذرتاج قالت ادارة باكو للتعليم إن المدارس المتوسطة الثانوية أرقام 39 و59 و98 بالعاصمة باكو انتقلت الى التعليم عن بعد. أفادت أذرتاج عن بيان الادارة أن الفحوص صدقت على اصابة 1 بالمدرسة 98 و4 بالمدرسة 39 ومدير المدرسة 59 من المدرسين والمعلمين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 مما ادى الى تبديل التعليم الحضوري لدى كل منها الى التعليم عن بعد لمدة 14 يوما.

AZERTAG.AZ : 3 مدارس أخرى في العاصمة تنتقل الى التعليم عن بعد

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