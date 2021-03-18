جدول الجولة الثامنة عشرة بدوري الدرجة الاولى

باكو، 17 مارس، أذرتاج

عينت ادارة الدوري الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم حكام مباريات الجولة الثامنة عشرة بدوري الدرجة الاولى لكرة القدم.

أفادت أذرتاج عن بيان الادارة أن جدول الجولة كما يلي:

18 مارس، الخميس

كبز كنجة – كشلة الرديف باكو، الحكم حاجييف، ملعب كنجة المركزي، كنجة

قره باغ الرديف أغدام – سومغايت الرديف، الحكم أقايف، ملعب باكو الاولمبي، باكو

19 مارس، الجمعة

الجيش الرياضي – قره داغ لوكباتان، الحكم رجبوف، ملعب قصبة بناء، باكو

توران طاووس – زاقاتالا، الحكم بكروف، ملعب طاووس المركزي، طاووس