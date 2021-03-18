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    جدول الجولة الثامنة عشرة بدوري الدرجة الاولى

    ١٨.٠٣.٢٠٢١ [٠٠:٥‎٥‎]

    باكو، 17 مارس، أذرتاج

    عينت ادارة الدوري الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم حكام مباريات الجولة الثامنة عشرة بدوري الدرجة الاولى لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج عن بيان الادارة أن جدول الجولة كما يلي:

    18 مارس، الخميس

    كبز كنجة – كشلة الرديف باكو، الحكم حاجييف، ملعب كنجة المركزي، كنجة

    قره باغ الرديف أغدام – سومغايت الرديف، الحكم أقايف، ملعب باكو الاولمبي، باكو

    19 مارس، الجمعة

    الجيش الرياضي – قره داغ لوكباتان، الحكم رجبوف، ملعب قصبة بناء، باكو

    توران طاووس – زاقاتالا، الحكم بكروف، ملعب طاووس المركزي، طاووس

    AZERTAG.AZ :جدول الجولة الثامنة عشرة بدوري الدرجة الاولى
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