جدول الجولة الثامنة عشرة بدوري الدرجة الاولى
AzerTAg.az
١٨.٠٣.٢٠٢١ [٠٠:٥٥]
باكو، 17 مارس، أذرتاج
عينت ادارة الدوري الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم حكام مباريات الجولة الثامنة عشرة بدوري الدرجة الاولى لكرة القدم.
أفادت أذرتاج عن بيان الادارة أن جدول الجولة كما يلي:
18 مارس، الخميس
كبز كنجة – كشلة الرديف باكو، الحكم حاجييف، ملعب كنجة المركزي، كنجة
قره باغ الرديف أغدام – سومغايت الرديف، الحكم أقايف، ملعب باكو الاولمبي، باكو
19 مارس، الجمعة
الجيش الرياضي – قره داغ لوكباتان، الحكم رجبوف، ملعب قصبة بناء، باكو
توران طاووس – زاقاتالا، الحكم بكروف، ملعب طاووس المركزي، طاووس
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