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    توريد 31 حافلة ركاب إلى البلد خلال يناير

    ١٨.٠٣.٢٠٢١ [١٧:٠٦]

    باكو، 18 مارس / آذار، (أذرتاج)

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن عدد الحافلات المستوردة إلى أذربيجان 31 حافلة خلال شهر يناير من العام الجاري.

    كذلك تم توريد 4 آلاف و238 سيارة و367 شاحنة إلى البلد خلال الشهر المذكور.

    AZERTAG.AZ : توريد 31 حافلة ركاب إلى البلد خلال يناير
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