توريد 31 حافلة ركاب إلى البلد خلال يناير
AzerTAg.az
١٨.٠٣.٢٠٢١ [١٧:٠٦]
باكو، 18 مارس / آذار، (أذرتاج)
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن عدد الحافلات المستوردة إلى أذربيجان 31 حافلة خلال شهر يناير من العام الجاري.
كذلك تم توريد 4 آلاف و238 سيارة و367 شاحنة إلى البلد خلال الشهر المذكور.
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