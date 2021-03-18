توريد 31 حافلة ركاب إلى البلد خلال يناير

باكو، 18 مارس / آذار، (أذرتاج)

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن عدد الحافلات المستوردة إلى أذربيجان 31 حافلة خلال شهر يناير من العام الجاري.

كذلك تم توريد 4 آلاف و238 سيارة و367 شاحنة إلى البلد خلال الشهر المذكور.