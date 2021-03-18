إنتاج الطاقة الكهربائية من محطات طاقة الرياح

باكو، 18 مارس / آذار، (أذرتاج)

أنتجت محطات طاقة الرياح الناشطة على نطاق الجمهورية خلال شهري يناير - فبراير من العام السابق 14.5 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم توليد 5.3 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية في محطات الطاقة الشمسية في البلاد خلال العام الجاري وهذا يزيد بنسبة 12.8 في المائة عن الفترة المقابلة من عام 2020.