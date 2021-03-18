مينسك، 18 مارس / آذار، (أذرتاج)

بلغ حجم عمليات الاستيراد والتصدير بين أذربيجان وبيلاروس 54 مليون دولار أمريكي خلال العام السابق.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الإحصائية الحكومية البيلاروسية أن قيمة الواردات من بيلاروس إلى بلدنا بلغت 15.4 مليون دولار وبلغت قيمة الصادرات من أذربيجان إلى هذا البلد 38.6 مليون دولار خلال تلك الفترة.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وبيلاروس بلغ 313 مليون دولار خلال عام 2020، الأمر الذي ارتفع حوالي 86 مليون دولار مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2019.