رئيس المجلس الوطني تلتقي بسفير بلاروس

باكو، 18 مارس، أذرتاج

التقى رئيس المجلس الوطني السيدة صاحبة غفاروفا 18 مارس اليوم بسفير جمهورية بلاروس في باكو أندريه راوكوف.

أفادت أذرتاج عن بيان المجلس الوطني أن رئيسة المجلس الوطني رحبت بالضيف مؤكدة على وجود علاقات الصداقة التقليدية بين الشعبين. واضافت أن هذه العلاقات ارتقت الى مستوى جديدة نوعيا بعد استعادة البلدين استقلالهما. ونتيجة للزيارات المتبادلة لزعيمي البلدين والمفاوضات المجراة والوثائق الموقع عليها بين الطرفين قد نفذت أذربيجان وبلاروس تعاونا فاعلا في مجالات السياسة والاقتصاد وغيرهما في السنوات الاخيرة ورغم ظروف الجائحة العام الماضي تم التوصل الى نتائج ايجابية في مجال التعاون.

وقيل إن هذا التعاون الوثيق في مجالي السياسة والاقتصاد يؤثر ايجابيا على توسيع العلاقات في المجال الانساني ايضا. ومثل هذه العلاقات تخدم لمزيد من تقريب الشعبين بعضهما من بعض.

واشارت غفاروفا الى مساهمة البرلمانين في تطوير العلاقات بين البلدين ايضا. ويعمل لدى كلا البرلمانين فريقا الصداقة وزيارات متبادلة للنواب ولقاءاتهم لدى المنظمات الدولية ذات النفوذ من المهم جدا من حيث بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وقالت رئيس المجلس الوطني في اللقاء إن أذربيجان حررت أراضيها من الغزاة الارمن خلال الحرب الوطنية الـ44 يوما وأنهت الاحتلال الذي طال 30 سنة. وعربت عن امتنانها من تأييد بلاروس دائما بسلامة اراضي أذربيجان في حل المشكلة.

واعرب سفير بلاروس اندريه رافكوف عن الامتنان من حفاوة الاستقبال مفيدا أن بلاده تعير اهتماما كبيرا بتنمية العلاقات مع أذربيجان. وقيل إن علاقات الصداقة لزعيمي البلدين تؤثر على تنمية العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات ايضا.

وابلغ السفير أن المزيد من تعميق العلاقات البرلمانية يخدم لمصالح عامة للشعبين. زيارات الوفدين البرلمانيين من المهم من حيث توسع العلاقات وتبادل المعلومات.

واكد السفير انه تعرف عن كثب الى الاوضاع لدى الاراضي التي حررتها أذربيجان خلال الحرب الوطنية مفيدا مرة اخرى أن بلاروس تدعم دائما وحدة اراضي البلد.

وبحث الطرفان خلال المباحثات سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.