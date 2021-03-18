وزير الاقتصاد: يجري تحليل أولوية مشاريع سوف تنفذ لدى الاراضي المحررة من الاحتلال الأرميني
AzerTAg.az
١٨.٠٣.٢٠٢١ [٢١:٥٢]
باكو، 18 مارس، أذرتاج
قال ميكائل جباروف إن وزارة الاقتصاد تلقت نحو 470 طلب بدعم فعاليات ريادة العمل وتنفيذ المشاريع لدى الاراضي المحررة من الاحتلال الأرميني.
أفادت أذرتاج عن جباروف وزير الاقتصاد قوله إن اولوية المشاريع قيد التحليل من اجل تحديد مشاريع محتملة وواعدة.
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