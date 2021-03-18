علي أسدوف: الطريق الذي سيربط أذربيجان بناختشفان سيلعب دوراً رئيسياً في تنمية اقتصاد البلاد

باكو، 18 مارس، أذرتاج

لقد تم تحرير أراضي قره باغ الغنية بالموارد الجوفية والسطحية من الاحتلال بالفعل. بناء على توجيهات الرئيس إلهام علييف، بدأت بالفعل عملية بناء البنى التحتية وأعمال الترميم في الأراضي المحررة. من المخطط القيام بهذا العمل على أساس مفهوم واحد.

تفيد أذرتاج أن هذا البيان جاء من رئيس الوزراء علي أسدوف في جلسة عامة للبرلمان.

وقال رئيس الوزراء إنه تم تخصيص 2.2 مليار مانات من ميزانية الدولة لإعادة إعمار المناطق المحررة. في المرحلة الأولية، تعتبر إزالة الألغام ذات أهمية كبيرة.

قال علي أسدوف إن العدو الهائج ألحق أضراراً كبيرة بمدننا وقرانا خارج منطقة الصراع، مشيرا إلى سير الأعمال لإزالة الأضرار التي لحقت بالمدنيين وممتلكات الدولة والقيام بأعمال البناء.

وقال أيضاً إن "الطريق الذي يربط بين أذربيجان وناختشيفان سيلعب دوراً رئيسياً في تنمية اقتصاد البلاد وستزيد قوة بلادنا".