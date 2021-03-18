إعلان مسابقة في موضوع رمز قره باغ زهرة "خاري البلبل"

باكو، 18 مارس، أذرتاج

أعلن معهد علم النباتات والسلطة التنفيذية لمقاطعة خزر وإدارة الشباب والرياضة في المقاطعة عن مسابقة للرسم بالصور والأعمال اليدوية في موضوع "خاري بولبل".

أبلغت أذرتاج عن ذلك من معهد علم النباتات وأشير إلى أن الغرض من المسابقة المكرسة ليوم 27 مارس- يوم العلم هو إثارة مشاعر الحب للوطن الأم، وكذلك تصوير المراعي الجميلة والغابات وإحياء بطولة جيشنا الشجاع في انتصاره المجيد في حرب قره باغ الثانية من قبل الفنانين الشباب.

يجب على الراغبين في المشاركة في المسابقة إرسال معمولاتهم اليدوية إلى عنوان [email protected] بحلول 10 أبريل مع الإشارة إلى معلوماتهم الشخصية أو رقم الاتصال بهم أو اسم المدرسة أو مركز التدريب حيث يدرسون الفنون الجميلة. يمكن تقديم 3 أعمال كحد أقصى للمسابقة. سيتم الاختيار على أساس عدم وجود تدخل خارجي في الحرف اليدوية للأطفال، وكذلك الدوافع في التكوين واختيار الألوان والأفكار. يجب ألا تكون الطلبات مصحوبة بتوقيع أو شعار أي مؤلف.

سيتم منح الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى دبلومات فخرية وجوائز نقدية.

سيقام المعرض النهائي للمسابقة في 15 أبريل في معهد علم المباتات.

العنوان: باكو، مقاطعة خزر، بلجة مرداكان، شارع ييسينين . 89

الهاتف: Tel.: (+994 12) 454 10 50، (+994 77) 300 31 73.