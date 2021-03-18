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    ثقافة


    مناقشة تعزيز التعاون بين إدارتي الأرشيف الوطني لأذربيجان والمجر

    ١٨.٠٣.٢٠٢١ [٢٣:٢٦]

    باكو، 18 مارس، أذرتاج

    التقى السفير المجري لدى أذربيجان فيكتور سيدركيني برئيس الأرشيف الوطني عسكر رسولوف.

    أبلغت وكالة أذرتاج من الأرشيف الوطني أنه خلال الاجتماع الذي عقد بمبادرة السفارة، أشار رئيس القسم عسكر رسولوف إلى أن المجر تدعم دائماً قضية أذربيجان وأعرب عن شكره للسفير فيكتور سيدركيني نيابة عن العاملين في لأرشيف الوطني لأذربيجان لدعمه وحدة أراضي بلادنا في الحرب الوطنية المستمرة لـ44 يوماً.

    وأعرب السفير فيكتور سيدركيني عن ثقته في أن السلام والهدوء سيتحققان قريباً في الأراضي المحررة وأن الأشخاص النازحين من تلك الأراضي سيعودون إلى أراضي أجدادهم ويعيشون هناك في الازدهار.

    بعد ذلك، تمت مناقشة قضايا تعزيز التعاون بين الأرشيف الوطني الأذربيجاني والأرشيف الوطني المجري وتنفيذ المشاريع المشتركة وتبادل الخبرات.

    وأطلع الضيف على أنشطة إدارة الأرشيف الوطني التي مهتمة في إقامة علاقات مع الأرشيفات الأجنبية في إطار العديد من المنظمات الدولية والإقليمية. في هذا الصدد، من المهم إقامة تفاعل مع المحفوظات الهنغارية. كما أطلع الضيف على الوثائق المحمية بأرشيفات الدولة.

    وفي إشارة إلى أن إقامة العلاقات مع الأرشيف الوطني الأذربيجاني وتبادل الخبرات سيلعبان دوراً مهماً في الأنشطة المستقبلية للهياكل ذات الصلة في كلا البلدين، شدد الدبلوماسي على أهمية تعزيز التعاون.

    كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول آفاق التعاون في مجالات محددة للعمل الأرشيفي والاتجاهات الدولية وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

    بعد ذلك، تعرّف السفير فيكتور سيدركيني والسكرتير الثاني للسفارة الدبلوماسي للثقافة والتعليم ميهاي غروبر على ظروف تخزين الوثائق في أرشيف الدولة للأدب والفن وأرشيف الدولة لوثائق الأفلام والصور.

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    مناقشة تعزيز التعاون بين إدارتي الأرشيف الوطني لأذربيجان والمجر مناقشة تعزيز التعاون بين إدارتي الأرشيف الوطني لأذربيجان والمجر مناقشة تعزيز التعاون بين إدارتي الأرشيف الوطني لأذربيجان والمجر