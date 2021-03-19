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    أذربيجان: تسجيل 879 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و334 حالة شفاء ووفاة 11 شخصا

    ١٩.٠٣.٢٠٢١ [١٦:٤٧]

    باكو، 19 مارس / آذار، (أذرتاج)

    سجلت إصابة 879 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 334 مصاب هذا المرض وتوفي 11 شخصا مصابا بالفيروس.

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 244 ألف و303 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 232 ألف و228 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 3325 مريض ويستمر علاج 8750 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و756 ألف و457 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 9 آلاف و776 فحص طبي.

     

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 879 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و334 حالة شفاء ووفاة 11 شخصا
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