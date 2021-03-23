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    جورجيا تستورد 29.8 ألف طن من وقود الديزل من أذربيجان خلال شهرين

    ٢٣.٠٣.٢٠٢١ [١٦:٣٣]

    تبليسي، 23 مارس / آذار، (أذرتاج)

    استوردت جورجيا 158.9 ألف طن من الوقود في الفترة ما بين يناير وفبراير من هذا العام. هذا أقل 1.1 ألف طن أو 0.7 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اتحاد مستوردي البترول الجورجيين ان جورجيا استوردت 80.5 ألف طن من البنزين. وهذا أقل 2.6 الف طن أو بنسبة 3.1 في المائة عن العام السابق. وزادت واردات وقود الديزل 1.6 ألف طن بنسبة مئتين لتصل إلى 78.4 ألف طن.

    يذكر أنه خلال شهرين أصبحت أذربيجان ثالث أكبر مورد لوقود الديزل إلى جورجيا. استوردت جورجيا 29.8 ألف طن من الديزل من أذربيجان خلال الفترة المشمولة بالتقرير. واستوردت جورجيا معظم وقود الديزل من روسيا – 38 الف طن في الفترة ما بين يناير وفبراير. تحتل رومانيا المرتبة الثانية - 31.5 ألف طن.

    AZERTAG.AZ :جورجيا تستورد 29.8 ألف طن من وقود الديزل من أذربيجان خلال شهرين
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