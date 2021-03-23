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    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية باحارلي محافظة زنجيلان المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)

    ٢٣.٠٣.٢٠٢١ [١٦:٤٤]

    باكو، 23 مارس / آذار، (أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية باحارلي لمحافظة زنجيلان المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.

    يمكن مشاهدته في هذا الرابط:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16164798713283839355.mp4

     

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية باحارلي محافظة زنجيلان المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)
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