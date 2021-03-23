أذربيجان: تسجيل 1333 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و269 حالة شفاء ووفاة 18 شخصا

باكو، 23 مارس / آذار، (أذرتاج)

سجلت إصابة 1333 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 269 مصاب هذا المرض وتوفي 18 شخصا مصابا بالفيروس.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 248 ألف و307 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 233 ألف و356 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 3 آلاف و384 مريض ويستمر علاج 11 ألفا و567 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و790 ألف و980 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 8 آلاف و517 فحص طبي.