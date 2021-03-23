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    بحث آفاق التعاون الاقتصادي بين البحرين وأذربيجان

    ٢٣.٠٣.٢٠٢١ [٢١:٤١]

    القاهرة، 23 مارس / آذار، )أذرتاج(

    التقى سفير جمهورية أذربيجان لدى مملكة البحرين شاهن عبداللايف (المقيم في الرياض) مع وزير الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين زايد بن راشد الزياني في المنامة.

    افادت وكالة اذرتاج ان الطرفين ناقشا في الاجتماع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي بين البحرين وأذربيجان. وأكد الجانبان أن البلدين الصديقين مهتمان بمواصلة تطوير العلاقات. قدم السفير شاهن عبداللايف معلومات مفصلة عن التنمية الاقتصادية لاذربيجان ومشاريع عابرة للقوميات للطاقة والنقل.

    وأشار السيد زايد بن راشد الزياني إلى أن البحرين تتمتع ببيئة مواتية للمستثمرين الأجانب وقال إن بلاده تحمي مصالح المستثمرين على أعلى مستوى. وأضاف أنه يمكن تنفيذ مشاريع مشتركة مع الوكالات الحكومية ذات الصلة في أذربيجان.

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    بحث آفاق التعاون الاقتصادي بين البحرين وأذربيجان