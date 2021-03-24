أذربيجان: تسجيل 1185 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و478 حالة شفاء ووفاة 20 شخصا

باكو، 24 مارس / آذار، (أذرتاج)

سجلت إصابة 1185 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 478 مصاب هذا المرض وتوفي 20 شخصا مصابا بالفيروس.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 249 ألف و492 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 233 ألف و834 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 3 آلاف و404 مريض ويستمر علاج 12 ألفا و254 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و799 ألف و101 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 8 آلاف و121 فحص طبي.