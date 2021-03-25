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    أذربيجان: تسجيل 1429 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و548 حالة شفاء ووفاة 17 شخصا

    ٢٥‎.٠٣.٢٠٢١ [١٨:٥‎٢]

    باكو، 25 مارس / آذار، (أذرتاج)

    سجلت إصابة 1429 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 548 مصاب هذا المرض وتوفي 17 شخصا مصابا بالفيروس.

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 250 ألف و921 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 234 ألف و382 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 3 آلاف و421 مريض ويستمر علاج 13 ألفا و118 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و807 ألف و861 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 8 آلاف و760 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 1429 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و548 حالة شفاء ووفاة 17 شخصا
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