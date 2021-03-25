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    تطعيم 20 ألفا و650 شخص في أذربيجان في 24 مارس

    ٢٥‎.٠٣.٢٠٢١ [١٩:١٠]

    باكو، 25 مارس / آذار، (أذرتاج)

    قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 20 ألفا و650 شخص تم تطعيمهم في 24 مارس.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني "koronavirusinfo.az" على الانترنت أنه حتى الآن، تم تطعيم 502 الف و174 شخص في بلدنا ضد عدوى فيروس كورونا المستجد.

    يستمر التطعيم بنجاح في جميع مناطق البلاد.

    AZERTAG.AZ :تطعيم 20 ألفا و650 شخص في أذربيجان في 24 مارس
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