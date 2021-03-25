وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية إيجاري موشلان لمحافظة زنجيلان المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)

باكو، 25 مارس / آذار، (أذرتاج)

نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية إيجاري موشلان لمحافظة زنجيلان المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.

يذكر أن القوات المسلحة الأرمنية احتلت القرية في عام 1993. قام الجيش الأذربيجاني الذي وجه ضربة ساحقة للعدو في الحرب الوطنية بتحريرها في 21 أكتوبر من عام 2020.

يمكن مشاهدته في هذا الرابط:

https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16166561661094933547.mp4