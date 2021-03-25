مجموعة من المثقفين الاذربيجانيين يناشدون اليونسكو لارسال بعثة لتقييم حالة التراث الاذربيجاني في ارمينيا

25 مارس (أذرتاج)

توجه مجموعة من المثقفين الاذربيجانيين بنداء الى السيدة اودري ازوليه المديرة العامة لمنظمة اليونسكو.

افادت وكالة اذرتاج ان النداء جاء فيه ما يلي:

السيدة المديرة العامة لليونسكو.

نتوجه اليك بنداء نعرب فيه عن قلقنا الشديد إزاء خطورة تعرض التراث الثقافي القديم للشعب الاذربيجاني في اراضي ارمينيا للمحو الكامل نتيجة السياسة التي تنتهجها ارمينيا.

تعرض الاذربيجانيون للتهجير والتشريد الجماعي من اراضيهم التاريخية نتيجة سياسة التطهير العرقي التي انتهجت ابتداء من اوائل القرن العشرين ضد الاذربيجانيين السكان الاصليين في ارمينيا. إن التهجير الأخير نفذ عام 1988 حيث تم تشريد اكثر من 250 ألف اذربيجاني من ديارهم واصبحوا لاجئين. فهكذا انتهت عملية تهجير الاذربيجانيين من ارمينيا نتيجة سياسة التهجير المنتظم والمخطط المنفذة من قبل ارمينيا.

ولم يبق في ارمينيا اذربيجاني واحد. وتمحي ارمينيا بشكل مخطط ومبرمج آثار الاذربيجانيين الذين هم سكان اصليون وقدماء في تلك الاراضي، تنهب التراث الثقافي للشعب الاذربيجاني وتدمره وتخصصه وتغيّر مظهرها وأصلها. تم تغيير الأسماء التاريخية لقرى الاذربيجانيين في ارمينيا بشكل جماعي واستبدالها بالاسماء الارمينية.

تم تدمير وتخصيص اكثر من 300 مسجد كان في اراضي إمارة إيرفان امثال المسجد الازرق ومسجد قالا ومساجد شاه عباس وتبا باشي وزال خان وسرتيب خان وحاجي نوفروزعلي بيك ودميربولاق وحاجي جعفر بيك ورجب باشا ومحمد سرتيب خان وحاجي إينام تدميرا مبرمجا في اوائل القرن العشرين أو استفيدت للاغراض الاخرى. ظل مسجد دميربولاق وحده قيد النشاط حتى عام 1988. وتم تدميره بالكامل وانشئ على انقاضه مبنى سكني.

تم تدمير اكثر من 500 مقبرة للاذربيجانيين في ارمينيا ، منها مقابر في اغا ده ده واشاغي شورجا وجوللو بولاق وسارال. كذلك تم تدمير قبر الآشيق علي اصغر (عازف الاشعار الارتجالية الاذربيجانية) في مسقط رأسه في كويتشه القديم ويحتفل الشعب الاذربيجاني بذكرى مرور 200 عام على ميلاده في هذا العام. إن تدمير مقبرة و نصب الآشيق علي اصغر الممثل البارز لفن الشعب الارتجالي الاذربيجاني (آشيق) المدرج في قائمة التراث الثقافي غير المادي للبشرية يظهر مرة اخرى ان ارمينيا لا تعترف باية قيمة بشرية عامة. وهذا أمر لا تقبله كل الأديان ويرفضه كل ضمير انساني.

أما عدم معاقبة شخص على هذه الاعمال الوحشية المستمرة منذ عشرات السنين فإنه دليل آخر على تنفيذ هذه الاعمال على مستوى سياسة الدولة في ارمينيا.

وتدمير التراث الثقافي للشعب الاذربيجاني عمدا وانتحال جزء منه وتقديمه كتراث الشعوب الاخرى يدل على ان ارمينيا ترفض حقيقة عيش الاذربيجانيين في تلك الاراضي على مدى التاريخ وانشائهم ثقافة غنية هناك. وهذا دليل ساطع على عدم التسامح السائد في ارمينيا ضد الشعب الاذربيجاني.

ان تدمير الآثار الثقافية بشكل مبرمج ومخطط وتغيير انتمائها وانتحالها هو انتهاك صارخ للقانون الانساني الدولي ولاسيما اتفاقيتي جنيف عام 1949 وعام 1970. هذه الاعمال جرائم حرب. ان التدمير المتعمد والمبرمج للتراث الثقافي مسألة سلام وأمن، كما حدده القرار الصادر برقم 2347 عن مجلس الامن لمنظمة الامم المتحدة عام 2017.

السيدة المديرة العامة المحترمة،

إشارة الى الآنف ذكره، نناشدكم الى طلب استبيان رسمي من حكومة ارمينيا بغرض تقديم تقرير مفصل عن الوضع الحالي للتراث الثقافي للشعب الاذربيجاني في أرمينيا. كذلك نرجوكم ارسال فريق خبراء الى ارمينيا للتقييم الميداني للوضع الحالي للتراث التاريخي والثقافي القديم للشعب الاذربيجاني فيها.

نعتمد على صلاحيات الوساطة التي يكلفها لليونسكو ميثاقها ونرجوكم افادتنا بالموقف الرسمي لليونسكو حول تحقيق هذه المبادرة.

تاريخ: 25 مارس عام 2021

الموقعون:

1. كمال عبدالله – رئيس صندوق الإبداع الاذربيجاني، كاتب الشعب، الأكاديمي

2. فرهات بادالبايلي - عازف البيانو، رئيس أكاديمية باكو للموسيقى باسم عزير حاجيبايلي.

3. إلباي قاسيمزاده – رئيس الاتحاد الاذربيجاني للمهندسين المعماريين.

4. عزيز علي اكبرلي – رئيس جمعية اللاجئين الاذربيجانية ونائب المجلس الوطني.

5. حكمت محمدوف – رئيس تحرير صحيفة "يني اذربيجان"، نائب المجلس الوطني

6. عاقل عباس، رئيس تحرير صحيفة "عدالت"، نائب المجلس الوطني

7. منصوم ابراهيموف – فنان الشعب، البروفيسور

8. فاطمة ستاروفا – رئيسة منظمة قدامى المحاربين الجمهورية ومحاربة في الحرب العالمية الثانية

9. بايمخانم فيردييفا – رئيسة مؤسسة خان شوشنسكي

10. إلتشين ميرزابايلي – رئيس تحرير صحيفة "خلق جبهسي"

11. نور الدين مهدييف – رئيس الرابطة العامة للشباب "فيرتوال قاراباغ"

12. آيبانيز اسماعيلوفا – مديرة قسم العلاقات الدولية للرابطة الاجتماعية "الطائفة الاذربيجانية لمنطقة قراباغ الجبلية لجمهورية اذربيجان"

13. رؤوف زيني – رئيس منتدى المنظمات غير الحكومية الوطني

14. آناستاسيا لافرينا – نائبة رئيس "الطائفة الروسية في اذربيجان"

15. فائق اسماعيلوف – رئيس الرابطة الاجتماعية "منظمة الدفاع عن الآثار التاريخية والثقافية في الاراضي الاذربيجانية المحتلة"

16. أومود مرزاييف – رئيس صندوق الصحافة الاورواسية الدولية

17. داود رحيملي – رئيس اتحاد منظمات المعاقين.

18. جونيل سفروفا – رئيسة الرابطة الاجتماعية "وطنداش" للدراسة والتنمية

19. عوض حسنوف – رئيس الرابطة الاجتماعية "الابحاث الانسانية"

20. إلقار اوروجوف – رئيس الرابطة الاجتماعية "جمعية العلماء وطلاب الدكتورة والماجستر الشباب الاذربيجانية"

21. آذر غريب – رئيس جمعية المدونين السياحيين الاذربيجانية

22. نوشابه محمدوفا – رئيسة اتحاد الحوار والنمو الدولي.