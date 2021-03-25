مكالمة هاتفية بين وزيري الدفاع التركي والروسي

إسطنبول، 25 مارس / آذار، (أذرتاج)

جرت مكالمة هاتفية بين وزيري الدفاع التركي خلوصي أكار والروسي سيرغي شويغو.

افادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها خلوصي أكار في تصريحه الصحفي لممثلي وسائل الاعلام.

بحث الوزيران خروقات قوات النظام السوري في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب.

وأكد أكار أنه اتفق مع نظيره الروسي خلال اتصال هاتفي على اتخاذ إجراءات متبادلة بخصوص انتهاكات قوات النظام.

وقال الوزير التركي خلال تصريحات للصحفيين إن مباحثاته مع شويغو كانت بناءة.

وأشار إلى أن الجيش التركي لديه أنشطة متنوعة في الشمال السوري، تم تحديد إطارها بمذكرات تفاهم أبرمت مع الأطراف المعنية. وأعلن وزير الدفاع تحييد أكثر من 200 إرهابي في شمال سوريا وشمال العراق منذ مطلع مارس/ آذار الجاري نتيجة الرد على الهجمات.