ولادة 10 آلاف و812 مولود جديد في أذربيجان خلال يناير

باكو، 25 مارس / آذار، (أذرتاج)

ولد 10 آلاف و812 مولود جديد في أذربيجان خلال يناير السابق وجاء معدل كل 1000 ساكن من الأهالي 12.7 مولود جديد.

وقالت هيئة الإحصاء في بيان إن 53.4 في المائة من المواليد الجدد هم الذكور و46.6 في المائة منهم هن الإناث.

ولد 238 مولود جديد توائم و6 منهم ثلاثة توائم.

وسجلت 7972 حالة وفاة في البلد خلال العام السابق وكان مستوى الوفاة لكل 1000 شخص من الأهالي 9.4 حالة.