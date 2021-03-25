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    سياسة


    رئيس أذربيجان يواسي رئيس الإمارات العربية المتحدة ونائبه

    ٢٥‎.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:٤٥‎]

    باكو، 25 مارس (أذرتاج).

    بعث الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف برقيتي تعزية ومواساة الى رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ونائب رئيسه رئيس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي ووزير المالية.

    اعرب الرئيس إلهام علييف باسمه واسم الشعب الأذربيجاني عن مواساته للرئيس الاماراتي ونائب رئيسه واسرة الفقيد والشعب الاماراتي الصديق في مصابه الكبير.

    AZERTAG.AZ :رئيس أذربيجان يواسي رئيس الإمارات العربية المتحدة ونائبه
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