الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بـ"التعاون الإسلامي" تعقد دورتها العادية الـ17 الثلاثاء المقبل

باكو، 25 مارس (أذرتاج)

تعقد الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي دورتها العادية السابعة عشرة في مقرها بجدة بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 28 إلى 31 مارس 2021، وذلك عبر الاتصال المرئي.

وسيشرف على افتتاح فعاليات الدورة كل من الدكتور يوسف العثيمين، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، والدكتور سعيد الغفلي، رئيس الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، وسيحضر أعمالها عن بعد ممثلون عن الدول الأعضاء والدول التي لها صفة المراقب في المنظمة، بما في ذلك مؤسساتها الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، فضلا عن خبراء من مختلِف المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، إلى جانب كبار موظفي الأمانة العامة للمنظمة.

ويشمل جدول أعمال هذه الدورة قضايا تَهمُّ الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، وما تتعرض له حقوق الإنسان في فلسطين وجامو وكشمير المحتلتين من قبل الهند من انتهاكات، فضلا عن استعراض أوضاع حقوق الإنسان المكفولة للأقليات المسلمة في كل من ميانمار وجمهورية إفريقيا الوسطى وفي بقية أنحاء العالم.

وستَعقد الهيئةُ أيضاً الاجتماعات العادية لفرق عملها الأربعة المعنية بفلسطين، وحقوق المرأة والطفل، الإسلاموفوبيا والأقليات المسلمة، والحق في التنمية، حيث ستُتَّخذ قرارات بشأن خطة عمل الهيئة في هذه المجالات المختلفة.

كما ستعقد الهيئة نقاشها المواضيعي التقليدي لهذه الدورة حول موضوع حقوق إحدى أضعف شرائح المجتمع: «تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة»، وذلك يوم الثلاثاء، 30 آذار/مارس 2021. وسيشرف على إدارة النقاش رئيس الهيئة بحضور كل من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والخبراء المتخصصين من الأمم المتحدة ومجمع الفقه الإسلامي الدولي ومركز أنقرة، فضلا عن ممثلين عن الدول الأعضاء والدول التي لها صفة المراقب في منظمة التعاون الإسلامي، بما في ذلك مؤسساتها الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.