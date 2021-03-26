وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية آريش المحررة في محافظة فضولي (فيديو)
AzerTAg.az
٢٦.٠٣.٢٠٢١ [١٧:١٨]
باكو، 26 مارس / آذار، (أذرتاج)
نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية آريش بمحافظة فضولي المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.
تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:
https://video.azertag.az/files/video/2021/1/1616739553533606231.mp4
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٥.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:٣٥]
٢٥.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:٠٠]
٢٤.٠٣.٢٠٢١ [٢٣:١٠]
٢٦.٠٣.٢٠٢١ [٢١:٤٩]
٢٦.٠٣.٢٠٢١ [١٧:١٨]
٢٥.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:٤٥]
٢٥.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:٣٥]
٢٦.٠٣.٢٠٢١ [١٧:٠٤]
٢٦.٠٣.٢٠٢١ [١٦:٢٣]
٢٥.٠٣.٢٠٢١ [١٧:٢٠]
٢٥.٠٣.٢٠٢١ [١٧:٠٤]
١٨.٠٣.٢٠٢١ [٢٣:٣٢]
١٨.٠٣.٢٠٢١ [٠٠:١٥]
١٧.٠٣.٢٠٢١ [٢٣:٢٣]
١٥.٠٣.٢٠٢١ [٢١:٣٩]
٢٥.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:١٥]
٢٢.٠٣.٢٠٢١ [٢٢:٤١]
١٨.٠٣.٢٠٢١ [٢٣:٢٦]
١٦.٠٣.٢٠٢١ [١٥:٤٥]
٠٦.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:٢٣]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٣٧]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:١٧]
٠٨.٠٢.٢٠٢١ [١٨:١٩]
٢٦.٠٣.٢٠٢١ [١٩:٤٠]
٢٥.٠٣.٢٠٢١ [١٩:١٠]
٢٥.٠٣.٢٠٢١ [١٨:٥٢]
٢٤.٠٣.٢٠٢١ [٢٢:٣٢]
١٩.٠٣.٢٠٢١ [٢٣:١١]
١٨.٠٣.٢٠٢١ [٢١:٣٨]
١٧.٠٣.٢٠٢١ [١٩:٥٣]
٢٦.٠٣.٢٠٢١ [١٧:٤٠]
٢٦.٠٣.٢٠٢١ [١٧:٣٢]
٢٥.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:٤٥]
٢٣.٠٣.٢٠٢١ [١٩:٠١]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك