باكو، 26 مارس / آذار، (أذرتاج) وسجلت فروع ومكتبات تسجيل الأحوال المدنية خلال شهري يناير – فبراير من العام الجاري 2717 عقد زواج و1179 عقد طلاق ويشكل عدد عقود الزواج لكل 1000 نسمة 3.2 عقود زواج و1.4 طلاق. وفقا لبيان وزارة الداخلية ودائرة الهجرة الحكومية أن 197 شخص وصل إلى أذربيجان للإقامة الدائمة وغادر 22 شخصا إلى البلد.

AZERTAG.AZ : تسجيل 2717 عقد زواج خلال يناير

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