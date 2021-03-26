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    تطعيم 19 ألفا و427 شخص في أذربيجان في 25 مارس

    ٢٦.٠٣.٢٠٢١ [١٧:٤٠]

    باكو، 26 مارس / آذار، (أذرتاج)

    قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 19 ألفا و427 شخص تم تطعيمهم في 25 مارس.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني "koronavirusinfo.az" على الانترنت أنه حتى الآن، تم تطعيم 510 الف و420 شخص في بلدنا ضد عدوى فيروس كورونا المستجد.

    يستمر التطعيم بنجاح في جميع مناطق البلاد.

    AZERTAG.AZ : تطعيم 19 ألفا و427 شخص في أذربيجان في 25 مارس
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