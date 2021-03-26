أذربيجان: تسجيل 1759 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و511 حالة شفاء ووفاة 24 شخصا

باكو، 26 مارس / آذار، (أذرتاج)

سجلت إصابة 1759 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 511 مصاب هذا المرض وتوفي 24 شخصا مصابا بالفيروس.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 252 ألف و680 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 234 ألف و893 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 3 آلاف و445 مريض ويستمر علاج 14 ألفا و342 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و816 ألف و784 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 8 آلاف و923 فحص طبي.