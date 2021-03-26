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    ارتفاع حالات الاصابة والوفاة من كوفيد 19 في أرمينيا

    ٢٦.٠٣.٢٠٢١ [٢١:٤٠]

    تبليسي، 26 مارس / آذار، (أذرتاج)

    ارتفع حالات الاصابة والوفاة الناجمة عن فيروس كورونا (كوفيد 19) في أرمينيا.

    قال مركز الرقابة الوطني الارميني على الامراض في بيان إن حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ارتفعت في البلد بواقع 1005 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 188 ألف و446 شخص.

    يذكر أن أرمينيا فارق الحياة فيها حتى الان 3 آلاف و434 شخص بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

    AZERTAG.AZ : ارتفاع حالات الاصابة والوفاة من كوفيد 19 في أرمينيا
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