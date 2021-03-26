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    وزير الخارجية الروسي يلتقي مع نظيريه الأذربيجاني والأرميني

    ٢٦.٠٣.٢٠٢١ [٢١:٤٩]

    موسكو، 26 مارس / آذار، )أذرتاج(

    سيلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيريه الاذربيجاني والارميني.

    افادت وكالة أذرتاج ان هذا البيان اعلنته المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي عقد في موسكو.

    وقالت إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيلتقي مع وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة في 2 أبريل.

    وأشارت زاخاروفا إلى أنه من المتوقع مناقشة القضايا المهمة التي تغطي التفاعل بين دول الكومنولث في الاجتماع.

    بالإضافة إلى ذلك، سيتم إعداد خطاب قادة رابطة الدول المستقلة سيتم توجيهه الى شعوب الدول الأعضاء والمجتمع الدولي بمناسبة الذكرى الثمانين لاندلاع الحرب الوطنية العظمى. سينظر المشاركون في الاجتماع في نص النداء.

    سيتم تقديم عدد من مشاريع الوثائق المعتمدة بشأن نتائج مجلس وزراء الخارجية إلى اجتماعات مجلس رؤساء حكومات رابطة الدول المستقلة في مينسك.

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