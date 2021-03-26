32 قتيلا و102 جرحى في حادث تصادم قطارين بصعيد مصر

القاهرة، 26 مارس / آذار، )أذرتاج(

قُتل 32 شخصا على الأقل وإصابة 102 آخرين في حادث تصادم قطارين الجمعة بمركز طعطا لمحافظة سوهاج في صعيد مصر.

أوضحت هيئة سكك حديد مصر في بيان أن سبب وقوع الحادث يعود إلى قيام مجهولين بسحب مكابح الطوارئ لبعض عربات أحد القطارين، ما نتج عنه توقفه واصطدام القطار الآخر بمؤخرته.

ووجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير التعويض اللائق لأسر الشهداء والضحايا.