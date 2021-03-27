أذربيجان: تسجيل 1690 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و713 حالة شفاء ووفاة 19 شخصا
AzerTAg.az
٢٧.٠٣.٢٠٢١ [١٨:١٢]
باكو، 27 مارس / آذار، (أذرتاج)
سجلت إصابة 1690 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 713 مصاب هذا المرض وتوفي 19 شخصا مصابا بالفيروس.
قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 254 ألف و370 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 235 ألف و606 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 3 آلاف و464 مريض ويستمر علاج 15 ألفا و300 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.
ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و826 ألف و454 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 9 آلاف و670 فحص طبي.
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