باكو، 27 مارس / آذار، (أذرتاج) قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 24 ألفا و446 شخص تم تطعيمهم في 26 مارس. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني "koronavirusinfo.az" على الانترنت أنه حتى الآن، تم تطعيم 518 الف و879 شخص في بلدنا ضد عدوى فيروس كورونا المستجد. يستمر التطعيم بنجاح في جميع مناطق البلاد.

AZERTAG.AZ : تطعيم حوالي 25 ألف شخص في أذربيجان في 26 مارس

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده