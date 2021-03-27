جورجيا: أصيب 75 شخصا بشكل متحور من فيروس كورونا

تبليسي، 27 مارس / آذار، )أذرتاج(

اصيب 75 شخصا بشكل متحور جديد من فيروس كورونا في جورجيا.

افادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها أميران غامكريليدزي رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض والصحة العامة في وزارة الصحة الجورجية.

قال إنه تم اكتشاف السلالة البريطانية المتحورة الجديدة من فيروس كورونا المستجد في 16 من المرضى. لم يتم الإبلاغ عن أي حالات من سلالات جنوب إفريقيا والبرازيل في جورجيا.

أصيب 279 الف و936 شخص بفيروس كوفيد – 19 في جورجيا حتى الآن. وتم تسجيل 8 وفيات ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 3746 شخص.

تعافى 271 ألف و804 مصاب تمام وترخصوا.