باكو، 29 مارس / آذار، (أذرتاج) قام وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف اليوم بزيارة الى طاجكستان. افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية انه خلال الزيارة، من المتوقع أن يحضر الوزير جيهون بايرموف المؤتمر الوزاري التاسع "قلب آسيا - عملية اسطنبول" ويعقد اجتماعات ثنائية مع كبار المسؤولين الحكوميين.

AZERTAG.AZ : وزير الخارجية الأذربيجاني يزور طاجكستان

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده