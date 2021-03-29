المجلس التنفيذي لمنظمة الإيسيسكو يبدأ أعمال دورته الـ41 غدا

باكو، 29 مارس (أذرتاج)

تنطلق أعمال الدورة 41 للمجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) غدا الثلاثاء (30 مارس 2021)، وتستعرض على مدى يومين، عبر تقنية الاتصال المرئي، تقارير عن أنشطة الإيسيسكو لعامي 2019 و2020، وعددا من الوثائق الاستراتيجية، المتعلقة برؤية الإيسيسكو المطورة، والمشاريع التي ستقوم قطاعات المنظمة بتنفيذها خلال الأعوام القادمة، بالإضافة إلى مشروع نظام كراسي الإيسيسكو، ومشروع نظام برنامج المهنيين الشباب، ومناقشة الوضع المالي للمنظمة.

ستبدأ اجتماعات الدورة 41 للمجلس التنفيذي للإيسيسكو بجلسة افتتاحية يتحدث خلالها الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، والدكتور محمد خير أبو قديس، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي في المملكة الأردنية الهاشمية رئيس اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم، والذي سيترأس أعمال الدورة، وسيتحدث في الجلسة الافتتاحية أيضا الدكتور علي زيدان أبو زهري، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم رئيس الدورة 13 للمؤتمر العام للإيسيسكو.

وستناقش اللجان الوطنية بالدول الأعضاء في الإيسيسكو خلال اجتماعات الدور 41 للمجلس التنفيذي عددا من الوثائق الإدارية والقانونية، التي أعدتها الإدارة العامة للمنظمة، ومنها مشروع ميثاق اللجان الوطنية، الذي تمت صياغته بالتواصل والتشاور مع الدول الأعضاء، وكذلك تقرير بشأن تطبيق الهيكل التنظيمي للإيسيسكو، الذي أقرته الدورة الـ40 للمجلس، والتي انعقدت في العاصمة الإماراتية أبوظبي نهاية يناير 2020، وبعض المقترحات التطويرية ذات الصلة.

وسيتم تقديم عرض حول أتمتة ورقمنة نظام عمل الإيسيسكو، وتحديث آلياته، وتقرير عن أداء ومردودية المكاتب الإقليمية والمندوبيات والمراكز الخارجية للإيسيسكو، وتقديم مقترحات بشأن تطوير آليات عملها.

وستختتم الدورة أعمالها بمناقشة الترتيبات الخاصة بانتخاب مكتب المجلس التنفيذي للإيسيسكو، ومكان انعقاد الدورة الثانية والأربعين للمجلس وزمانها.