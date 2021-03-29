ميكائل جباروف: مجمع بالاخاني الصناعي يفضل جلب مؤسسات عاملة بمبدأ صفر نفايات
AzerTAg.az
٢٩.٠٣.٢٠٢١ [١٠:٤٠]
باكو، 29 مارس (أذرتاج)
تقيم في مجمع بالاخاني الصناعي الذي يشمل مساحة 10.1 هكتار 22 مؤسسة و16 منها عاملة.
افادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الاقتصاد ميكائل جباروف.
ان المجمع يرجح جلب مؤسسات عاملة بمبدأ صفر نفايات واعادة التدوير.
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