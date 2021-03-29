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    أذربيجان: تسجيل 1129 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و349 حالة شفاء ووفاة 22 شخصا

    ٢٩.٠٣.٢٠٢١ [١٨:٢٣]

    باكو، 29 مارس / آذار، (أذرتاج)

    سجلت إصابة 1129 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 349 مصاب هذا المرض وتوفي 19 شخصا مصابا بالفيروس.

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 257 ألف و330 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 236 ألف و500 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 3 آلاف و513 مريض ويستمر علاج 17 ألفا و317 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و844 ألف و674 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 7 آلاف و630 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ : أذربيجان: تسجيل 1129 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و349 حالة شفاء ووفاة 22 شخصا
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