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    سياسة


    وزارة الدفاع تصور انتاج فيلم متعلق بيوم 31 مارس - يوم الإبادة الجماعية للأذربيجانيين

    ٣١.٠٣.٢٠٢١ [١٤:٤٧]

    باكو، 31 مارس / آذار، (أذرتاج)

    صورت وزارة الدفاع الاذربيجانية انتاج فيلم متعلق بيوم 31 مارس – يوم الابادة الجماعية للأذربيجانيين.

    تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيلم:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16171815422134022836.mp4

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع تصور انتاج فيلم متعلق بيوم 31 مارس - يوم الإبادة الجماعية للأذربيجانيين
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