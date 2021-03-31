وزارة الدفاع تصور انتاج فيلم متعلق بيوم 31 مارس - يوم الإبادة الجماعية للأذربيجانيين
AzerTAg.az
٣١.٠٣.٢٠٢١ [١٤:٤٧]
باكو، 31 مارس / آذار، (أذرتاج)
صورت وزارة الدفاع الاذربيجانية انتاج فيلم متعلق بيوم 31 مارس – يوم الابادة الجماعية للأذربيجانيين.
تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيلم:
https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16171815422134022836.mp4
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