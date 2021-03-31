النائبة الاولى للرئيس الاذربيجاني تكتب في حسابها الرسمي على الانستغرام عن يوم ابادة الأذربيجانيين
AzerTAg.az
٣١.٠٣.٢٠٢١ [١٥:٥٤]
باكو، 31 مارس / آذار، (أذرتاج)
كتبت النائبة الاولى للرئيس الاذربيجاني مهربان علييفا في حسابها الرسمي على الانستغرام عن يوم ابادة الأذربيجانيين 31 مارس.
وجاء في التدوينة ان "اليوم يوم 31 مارس هو يوم ابادة الأذربيجانيين. إن الفظائع التي ارتكبت في شهر مارس عام 1918 جريمة دموية ضد البشرية جمعاء. على الرغم من مرور السنين، لن ننسى أبدا آلام التطهير العرقي وأعمال الإرهاب والإبادة الجماعية والاستيلاء الوحشي التي تعرض لها الشعب الأذربيجاني. واحيي الذكرى الخالدة لضحايا الابادة الجماعية سائلة الله تعالى لجميع شهدائنا الرحمة".
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٣٠.٠٣.٢٠٢١ [١٣:٠٩]
٢٠.٠٣.٢٠٢١ [١٠:١٠]
١٧.٠٣.٢٠٢١ [١٨:٣٤]
١٧.٠٣.٢٠٢١ [١٧:٥٥]
٣١.٠٣.٢٠٢١ [١٤:٤٧]
٣١.٠٣.٢٠٢١ [٠١:١٣]
٣١.٠٣.٢٠٢١ [٠١:٠٣]
٣٠.٠٣.٢٠٢١ [٢١:١٦]
٣١.٠٣.٢٠٢١ [١٨:٥١]
٣١.٠٣.٢٠٢١ [١٨:٢٣]
٣١.٠٣.٢٠٢١ [١٧:٣٣]
٣١.٠٣.٢٠٢١ [١٤:٥٤]
٢٩.٠٣.٢٠٢١ [١٩:٠٨]
١٨.٠٣.٢٠٢١ [٢٣:٣٢]
١٨.٠٣.٢٠٢١ [٠٠:١٥]
١٧.٠٣.٢٠٢١ [٢٣:٢٣]
٢٥.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:١٥]
٢٢.٠٣.٢٠٢١ [٢٢:٤١]
١٨.٠٣.٢٠٢١ [٢٣:٢٦]
١٦.٠٣.٢٠٢١ [١٥:٤٥]
٠٦.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:٢٣]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٣٧]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:١٧]
٠٨.٠٢.٢٠٢١ [١٨:١٩]
٣١.٠٣.٢٠٢١ [١٧:٥٤]
٣١.٠٣.٢٠٢١ [١٦:٠٩]
٣١.٠٣.٢٠٢١ [٠٠:٥٨]
٣٠.٠٣.٢٠٢١ [١٩:٢٥]
٢٩.٠٣.٢٠٢١ [١٥:٢١]
٢٤.٠٣.٢٠٢١ [٢٢:٣٢]
١٩.٠٣.٢٠٢١ [٢٣:١١]
٣١.٠٣.٢٠٢١ [١٥:٠٣]
٣١.٠٣.٢٠٢١ [٠١:٠٧]
٣٠.٠٣.٢٠٢١ [١٩:٣٦]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك