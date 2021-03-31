النائبة الاولى للرئيس الاذربيجاني تكتب في حسابها الرسمي على الانستغرام عن يوم ابادة الأذربيجانيين

باكو، 31 مارس / آذار، (أذرتاج)

كتبت النائبة الاولى للرئيس الاذربيجاني مهربان علييفا في حسابها الرسمي على الانستغرام عن يوم ابادة الأذربيجانيين 31 مارس.

وجاء في التدوينة ان "اليوم يوم 31 مارس هو يوم ابادة الأذربيجانيين. إن الفظائع التي ارتكبت في شهر مارس عام 1918 جريمة دموية ضد البشرية جمعاء. على الرغم من مرور السنين، لن ننسى أبدا آلام التطهير العرقي وأعمال الإرهاب والإبادة الجماعية والاستيلاء الوحشي التي تعرض لها الشعب الأذربيجاني. واحيي الذكرى الخالدة لضحايا الابادة الجماعية سائلة الله تعالى لجميع شهدائنا الرحمة".