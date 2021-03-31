تطعيم 9897 شخص في أذربيجان في الاسبوع الماضي
AzerTAg.az
٣١.٠٣.٢٠٢١ [١٦:٠٩]
باكو، 31 مارس / آذار، (أذرتاج)
قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 9897 شخص تم تطعيمهم في الفترة ما بين 22 – 28 مارس.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني "koronavirusinfo.az" على الانترنت أنه تعافى 3275 شخص من كوفيد - 19 وتوفي 140 مصاب في ذلك الأسبوع.
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