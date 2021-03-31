أذربيجان: تسجيل 2237 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و787 حالة شفاء ووفاة 29 شخصا

باكو، 31 مارس / آذار، (أذرتاج)

سجلت إصابة 2237 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 787 مصاب هذا المرض وتوفي 29 شخصا مصابا بالفيروس.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 261 ألف و713 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 238 ألف و125 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 3 آلاف و567 مريض ويستمر علاج 20021 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و873 ألف و658 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 14885 فحص طبي.