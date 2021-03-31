أذركوسموس تصدر خدمات الاتصالات الفضائية بقيمة 8.5 مليون دولار

باكو، 31 مارس / آذار، (أذرتاج)

صدرت شركة أذركوسموس خلال شهري يناير – فبراير من العام الحالي الخدمات الشاملة على خدمات الاتصالات الفضائية البصرية وخدمات الأقمار الصناعية بقيمة 8.5 مليون دولار إلى 23 بلدا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن عدد مارس لاستعراض التصدير الصادر عن مركز تحليل الإصلاحات الاقتصادية والاتصالات أن الإيرادات التي حصلت عليها أذركوسموس من تصدير الخدمات شكلت 90 في المائة من إيراداتها العامة.

يذكر أن البلاد الرئيسية التي تصدر اذركوسموس خدماتها أساسا خلال الشهرين هي الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة وفرنسا والإمارات العربية المتحدة وباكستان.