باكو، 31 مارس / آذار، (أذرتاج) صدرت أذربيجان منتجات غير نفطية بقيمة 185.2 مليون دولار خلال فبراير من العام الجاري. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن عدد مارس لاستعراض التصدير الصادر عن مركز تحليل الإصلاحات الاقتصادية والاتصالات أن تركيا تصدرت خلال الشهر الماضي قائمة الدول المصدرة للمنتجات غير النفطية (54.1 مليون دولار). واحتلت روسيا في المرتبة الثانية (42.7 مليون دولار) وسويسرا في المرتبة الثالثة (25.1 مليون دولار).

AZERTAG.AZ : تصدير منتجات غير نفطية بقيمة 54.1 مليون دولار إلى تركيا في فبراير

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